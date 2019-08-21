Son Dakika Haberleri: Adana'da güvercin hırsızlığı iddiası
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Adana'da güvercin hırsızlığı iddiası

1 saat önce

Adana'da bir iş yerinden 23 güvercin çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da güvercin hırsızlığı iddiası, System.String[]
Adana'da bir iş yerinden 23 güvercin çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Köprülü Mahallesi'nde iş yeri bulunan İbrahim Kerküt, 15 Ağustos'ta damda beslediği güvercinlerin çalındığını fark etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine başvuran Kerküt, yaklaşık 7 bin lira değerindeki 23 güvercinin çalındığını belirtti.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, güvercinleri çaldığı öne sürülen Orhan T'yi (23) 4 gün sonra aynı mahallede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin güvercinleri bir çuvalın içine koyarak götürmesi bir iş yerinin kameralarına yansıdı.
Köprülü, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:02 Kaynak: AA
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