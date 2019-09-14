Adana'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
1 saat önce
Adana'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Adana'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 72 EL 930 plakalı hafif ticari araç, Adana- Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarptıktan sonra devrildi.
Araçta bulunan iki kişi, yoldan geçen vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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