Son Dakika Haberleri: Adana'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Adana'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Adana'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Adana'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 72 EL 930 plakalı hafif ticari araç, Adana- Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Araçta bulunan iki kişi, yoldan geçen vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Pozantı, Adana, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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