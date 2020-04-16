Adana'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: Baba ile oğlu öldü - Son Dakika

Adana'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: Baba ile oğlu öldü

ADANA'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Esen ile oğlu Mustafa Esen, hayatını kaybetti.

ADANA'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Esen ile oğlu Mustafa Esen, hayatını kaybetti. Kaza, Kaza, Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'de meydana geldi. Yusuf Esen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Esen ile oğlu Mustafa Esen, hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilmeyen kamyon şoförü, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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