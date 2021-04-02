Adana'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
02.04.2021 12:01
Adana'nın Kozan ilçesinde dün hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan ve Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Dudu Batmaz, durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kozan-Adana kara yolunda dün Hüseyin Çenge idaresindeki 01 VD 262 plakalı hafif ticari araç ile Ali Ateş'in kullandığı 38 EB 351 plakalı kamyonet çarpışmıştı. Yaralanan Ali Ateş ile Dudu ve Nilüfer Batmaz, Kozan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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