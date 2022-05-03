Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

03.05.2022 01:55

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Akıncı idaresindeki 41 ABK 155 plakalı minibüs, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Mehmet Çiçek'in kullandığı 33 AHT 049 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürücü Akıncı ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu Hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 02:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement