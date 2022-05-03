Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Akıncı idaresindeki 41 ABK 155 plakalı minibüs, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Mehmet Çiçek'in kullandığı 33 AHT 049 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışma sonucu sürücü Akıncı ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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