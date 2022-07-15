Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

15.07.2022 01:52
Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

ADANA'nın Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası yolunda, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası yolunda, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kızıldağ Yaylası yolunda meydana geldi. Mehmet Akif Öveç yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Coşkun'un kullandığı kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüler Öveç ve Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada her iki araçta yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Karaisalı, Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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