Alınan bilgiye göre, henüz plakaları öğrenilemeyen Mehmet Akif Öveç idaresindeki hafif ticari araç ile Mehmet Coşkun yönetimindeki otomobil, Maraşlı Mahallesi Kızıldağ Yolu'nda çarpıştı.

Kaynak: AA

Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.