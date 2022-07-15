Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

15.07.2022 04:39
Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz plakaları öğrenilemeyen Mehmet Akif Öveç idaresindeki hafif ticari araç ile Mehmet Coşkun yönetimindeki otomobil, Maraşlı Mahallesi Kızıldağ Yolu'nda çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücüler Öveç ve Coşkun'un hayatını kaybettiği tespit etti.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücülerin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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