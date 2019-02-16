Adana'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı
43 dakika önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
ADANA'nın Kozan
ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kozan- Feke
yolu Sıralif mevkiinde meydana geldi. Velid E. yönetimindeki 01 UM 690 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya D. yönetimindeki 01 D 9592 hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ebubekir U., Burak Y. ve Salih U. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Velid E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:31 Kaynak: DHA
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