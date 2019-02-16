Son Dakika Haberleri: Adana'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı

Adana'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı

43 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Adana'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kozan- Feke yolu Sıralif mevkiinde meydana geldi. Velid E. yönetimindeki 01 UM 690 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya D. yönetimindeki 01 D 9592 hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ebubekir U., Burak Y. ve Salih U. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Velid E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:31 Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel
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