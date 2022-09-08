Adana'da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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Adana'da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı

08.09.2022 07:44

Adana'da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü.

Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesinebağlı Yeşiloba Mahallesii Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bedir B. (39) kullandığı 01 ADR 117 plakalı aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç atık sulama kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralı sürücü Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. - ADANA

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Seyhan Kız Öğrenci Evleri, Misafirlerini Bekliyor Seyhan Kız Öğrenci Evleri, Misafirlerini Bekliyor Atık su kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Atık su kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Tragger, Seyhan, Tekel, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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