Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı

30.05.2022 05:51

Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.

Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 BF 442 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde E.Ç'nin kullandığı motosiklete çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.

Motosiklet sürücüsü E.Ç, ağır yaralanırken iş yerinde hasar meydana geldi.

E.Ç, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı
Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı
Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı
Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı
Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı
Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı
Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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