Adana'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Fatma T. idaresindeki 01 YE 740 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zülfü Siyah Çıkar'a (81) çarptı.

Aracın altında kalan kadın, çevredeki esnaf ve vatandaşlarca çıkarıldı. Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çıkar, müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, aracın sürücüsü Fatma T'yi gözaltına aldı.

Bu arada, Çıkar'ın yolun karşısına geçmeye çalışması ve hafif ticari aracın yoldan geçişi güvenlik kamerasına yansıdı.