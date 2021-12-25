Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
M.E.S. idaresindeki 01 AT 253 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Kuşgöz'e çarptı.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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