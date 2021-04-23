Adana'da, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İbrahim K. idaresindeki 06 DVZ 75 plakalı hafif ticari araç, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Erdoğan'a (86) çarptı.
Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü İbrahim K, ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika