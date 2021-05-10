Hhafif ticari aracın tıra çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Hhafif ticari aracın tıra çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, hafif ticari aracın geri manevra yapan tıra arkadan çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, hafif ticari aracın geri manevra yapan tıra arkadan çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolu üzeri Mersin yönünden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, ara yoldan geri manevra yaparak ana yola çıkmak isteyen tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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