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Adana'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

11 dakika önce

Adana'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölüADANA - Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
ADANA - Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Seyhan İlçesi Öğretmen Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü F.Ç. kullandığı 80 LC 967 plakalı hafif ticari ile Atilla Gezici yönetimindeki 01 EPC 34 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gezici ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gezici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadın sürücü F.Ç. ise gözaltına alındı.
Gezici'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:28 Kaynak: İHA
Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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