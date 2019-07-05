Adana'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
11 dakika önce
Adana'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölüADANA - Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:28 Kaynak: İHA
'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
ADANA - Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Seyhan
İlçesi Öğretmen Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü F.Ç. kullandığı 80 LC 967 plakalı hafif ticari ile Atilla Gezici yönetimindeki 01 EPC 34 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gezici ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gezici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadın sürücü F.Ç. ise gözaltına alındı.
Gezici'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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