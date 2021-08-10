İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri motosiklet sürücüsü H.İ'nin yaralandığını belirledi.

Mavi Bulvar'da B.A. idaresindeki 01 RS 737 plakalı hafif ticari kamyonet ile H.İ. yönetimindeki 01 ADP 104 plakalı motosiklet çarpıştı.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Adana'da hafif ticari kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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