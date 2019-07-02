Son Dakika Haberleri: Adana'da hakim ve savcılara eğitim semineri
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da hakim ve savcılara eğitim semineri

1 saat önce

Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" kapsamında Adana'da hakim ve savcılara eğitim semineri düzenlendi.

Adana'da hakim ve savcılara eğitim semineri, System.String[]
Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" kapsamında Adana'da hakim ve savcılara eğitim semineri düzenlendi.
Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak, bir otelde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, projeyle hak ihlallerini en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Yücel Erduran da 5 yıl boyunca Anayasa Mahkemesi ile AİHM'nin verdiği hak ihlali kararlarına bakıldığında, başvuruculara yüksek tutarda tazminatın ödemesinin dikkati çektiğini belirtti.
Mahkemelerin uzun sürmesi, yetersiz gerekçe, kötü muamele uygulamaları, soruşturmaların iyi yapılmaması ya da mülkiyet hakkı gibi ihlaller nedeniyle milyonlarca lira tazminat ödendiğini aktaran Erduran, "Amacımız ihlale neden olabilecek problemleri, uygulamadan kaynaklı sıkıntıları tespit edip çözerek en aza indirmek. Ödenen tazminatları, ihlal sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışmak." diye konuştu.
Erduran, proje kapsamında 5 bine yakın hakim ve savcıyla 3 bin 500 avukata eğitim verildiğini kaydetti.
Üç gün süren seminer kapsamında konunun uzmanları tarafından özel yaşam ve aile yaşamına saygı hakkı, düşünce, vicdan, din ve ifade özgürlüğü ile toplantı ve örgütlenme özgürlüğü konularında eğitim verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Avrupa Konseyi, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitiyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan 'işten çıkarma' yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu Madımak olaylarına tanık olan Karamollaoğlu'ndan çağrı: Karanlık eller ortaya çıkarılsın Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:44:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da hakim ve savcılara eğitim semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]