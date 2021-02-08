Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

08.02.2021 09:52

Adana'da hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Adana'da hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen hükümlüleri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 ayrı 'hırsızlık' suçundan 28 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Tayfun Şahin (30), merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, 'hırsızlık', 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' suçlarından 15 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Mehmet Akkurt (33) ise Şakirpaşa Mahallesi'nde kısa süreli kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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