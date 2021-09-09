Haklarındaki hapis cezaları kesinleşen iki FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi - Son Dakika

Bunun üzerine hükümlüler M.A. ve H.Ş. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile mesleklerinden ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan eski SGK İl Müdür Yardımcısı M.A. ile eski polis memuru H.Ş. hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtayca onandı.

Adana 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında haklarında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezaları onanan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes "Test ücretlerini kim ödeyecek?" gibi sorular sormaya başladı