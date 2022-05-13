Adana'da halk ekmeğin fiyatı artırıldı - Son Dakika
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Adana'da halk ekmeğin fiyatı artırıldı

13.05.2022 13:30
Adana'da halk ekmeğin fiyatı artırıldı

Adana'da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram halk ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruşa yükseltildi.

Adana'da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram halk ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruşa yükseltildi.

Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının beşinci oturumu Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Meclis Başkan Vekili Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Gündem maddelerinin okunup oylandığı toplantıda, Adana Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Adana Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Yeşiloba ve Belediyevleri halk ekmek fabrikalarında üretilen 200 gram normal ekmek fiyatının 1,75 TL olarak belirlenmesine dair komisyon raporu mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen kararla daha önce 1,25 TL olan 200 gram normal ekmek 1,75 TL'den satılacak.

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Kaynak: AA

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