Son Dakika Haberleri: Adana'da Hapis Cezasıyla Aranan 26 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Adana'da Hapis Cezasıyla Aranan 26 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

10 dakika önce

ADANA'da 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2'si kadın 24 kişi yakalandı.

Adana'da Hapis Cezasıyla Aranan 26 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı, System.String[]
ADANA'da 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2'si kadın 24 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde' uyuşturucu madde ticareti' yapma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları operasonda, aranması olan 2'si kadın 26 kişiyi yakaladı. 1 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlüler ise, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ise çok miktarda esrar, uyuşturucu hap ve eroin de bulundu. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

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