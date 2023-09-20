Haraç vermeyi reddeden esnafı böyle öldürdü - Son Dakika

Haraç vermeyi reddeden esnafı böyle öldürdü

Son Güncelleme: 20.09.2023 13:47

Adana'da bir esnafın haraç vermeyi reddetmesi üzerine saldırganın av tüfeğiyle ateş ettiği ve cinayetin ardından iş yerine de ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da haraç vermeyi reddeden esnafın öldürüldüğü olayda, saldırganın av tüfeğiyle ateş etme anı ve cinayetin ardından dönüp iş yerine de ateş açması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI

Geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, haraç istedi. Madarati haraç vermeyi reddedince şahıs, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi. Madarati bu teklifi de reddedince şahıs, av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı. Silahın tutukluk yapması üzerine Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi tüfekle vurup, kaçtı. Madarati, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haraç alamayınca önce esnafa, sonra dükkana kurşun yağdırdı

ANBEAN KAMERADA

Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine av tüfeğiyle geldiği ve Madarati'nin kaçtığı anlar yer aldı. Şüphelinin önce Madarati'nin peşinden koştuğu ve cinayetin ardından geri dönüp iş yerine 2 el ateş ettiği anlar da kayda yansıdı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haraç vermeyi reddeden esnafı böyle öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
15:15 Son Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi
14:54 Melissa Vargas herkesin yüreğini ağzına getirdi! Tüm takım hemen başına toplandı
14:45 Barış Kılıç, Gamze Özçelik'in özel görüntüsünü mü çekti? Özçelik'in avukatı iddiayı kesin bir dille yalanladı
14:43 Sinan Oğan'dan 12 milyon TL'lik arabaya bindiği iddialarına yanıt! Gündeme getiren isme meydan okudu
14:04 Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
13:56 24 saatte gelen zafer sonrası Aliyev'in meşhur videosu yeniden dolaşıma girdi
13:54 Gözlerin çevrildiği toplantı bitti! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı
13:56 Paşinyan'dan, Azerbaycan'la imzalanan ateşkeste Ermenistan isminin bulunmasına tepki
13:29 Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde kükreyecek! Okan Buruk kadro seçiminde büyük sürprize hazırlanıyor
13:24 Tolga Karel, oyunculuk performansıyla linç edilen Hande Erçel'e sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 15:48:47. #1.11#
SON DAKİKA: Haraç vermeyi reddeden esnafı böyle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement