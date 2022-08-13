Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Alparslan Türkeş Bulvarından Adana Valiliği istikametine doğru giden otomobil hareket halindeyken yanmaya başladı. Sürücü motor kısmında çıkan yangından dolayı otomobili sağa çekip durdurarak araçtan inerek canın kurtardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken araç kullanılamaz hale geldi. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından an be an cep görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA

Tragger, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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