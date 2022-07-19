Adana'da harnup hırsızları bahçe sahiplerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Adana'da harnup hırsızları bahçe sahiplerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

19.07.2022 21:37
Adana'da harnup hırsızları bahçe sahiplerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde harnup bahçesine giren hırsızlar bahçe sahipleri ile akrabasını vurdu.

Adana'nın Kozan ilçesinde harnup bahçesine giren hırsızlar bahçe sahipleri ile akrabasını vurdu. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırıda 3 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Kozan'a bağlı Bağözü Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, ekili bahçeden harnup hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakalayan bahçe sahipleri duruma müdahale etti. Burada yaşanan tartışma sonrasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahlı kavgada Muhammed Şahin (36), amca çocukları Kadir Kızıldağ (18 ) ve Kadir Kızıldağ yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişiler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhammed Şahin (36) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının da tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

YORUMLAR
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Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü
Kaynak: İHA

Muhammed Şahin, Bağözü, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da harnup hırsızları bahçe sahiplerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da harnup hırsızları bahçe sahiplerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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