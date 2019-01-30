Adana'da Hasar Tespit Komisyonu Oluşturuldu
37 dakika önce
Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, Adana'da 2019 yılı içinde olabilecek doğal afetlere karşı, Adana Valiliği tarafından Seyhan Ziraat Odası'nın da içinde yer aldığı, 'İl Hasar Tespit Komisyonu'nun oluşturulduğunu söyledi.
Seyhan
Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, Adana
'da 2019 yılı içinde olabilecek doğal afetlere karşı, Adana Valiliği
tarafından Seyhan Ziraat Odası'nın da içinde yer aldığı, 'İl Hasar Tespit Komisyonu'nun oluşturulduğunu söyledi.
İncefikir, yaptığı açıklamada, kurulan komisyonun meydana gelebilecek doğal afetler nedeniyle hasar tespit çalışmalarını 2090 Sayılı Kanun kapsamında yapacağını belirtti. Ürünü hasara uğrayanlara yapılacak yardımlar konusunda karar alacak komisyonda Seyhan Ziraat Odası'nın da bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan İncefikir, "Dileğimiz 2019'un herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçmesi. Ancak oluşabilecek bir afette, Seyhan Ziraat Odası olarak Adana Valiliği'nin oluşturduğu hasar tespit komisyonu zarar gören çiftçilerimize yapılacak yardımlar konusunda karar alacaktır. Bu komisyonda Adana üreticisinin yaşayabileceği herhangi bir sıkıntıda en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:38 Kaynak: İHA
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