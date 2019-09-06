Son Dakika Haberleri: Adana'da hasarlı araç dolandırıcılığına 4 tutuklama
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Adana'da hasarlı araç dolandırıcılığına 4 tutuklama

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, hasarlı araçları internetten birden fazla kişiye sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da hasarlı araç dolandırıcılığına 4 tutuklama, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde, hasarlı araçları internetten birden fazla kişiye sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hasarlı araçları kendilerinin gibi göstererek, birden çok kişiye sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:10 Kaynak: AA
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