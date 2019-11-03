Son Dakika Haberleri: Adana'da hastane penceresinden düşen bebek öldü
Son Dakika Güncel Adana'da hastane penceresinden düşen bebek öldü

Adana'da hastane penceresinden düşen bebek öldü

7 saat önce

Adana'da hastanenin penceresinden düşen bebek öldü.

Adana'da hastane penceresinden düşen bebek öldü, System.String[]

Adana'da hastanenin penceresinden düşen bebek öldü.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce bronşit şikayetiyle Seyhan Devlet Hastanesi meydan ek hizmet binası çocuk bölümüne getirilen Suriye uyruklu 10 aylık Muhammed Hamdi'nin tedavisi tamamlandı.

Anne Mirna, taburcu edilmek üzere olan bebeğinin tedavi gördüğü 4. kattaki odasını toplarken, iddiaya göre oğlunu dışında demir korkuluk bulunan açık pencerenin denizliğine bıraktı. Bu sırada klima tamiri gibi amaçlarla bir kısmı açılma özelliği olan demir korkuluğun açılan kısmından düşen bebek, ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Hamdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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