Adana'da Hastanede Yangın
8 dakika önce
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp fakültesi Balcalı Hastanesi'nin evrak kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.
Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Tıp fakültesi Balcalı Hastanesi
'nin evrak kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
'nin en alt kısmındaki döner sermaye birimine ait evrakların bulunduğu depoda yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yoğun duman oluşan yangına kısa sürede müdahale etti.
Hastanenin diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonucu çok sayıda evrak tahrip oldu. İtfaiye
ekiplerinin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:32 Kaynak: AA
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