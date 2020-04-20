Adana'da, hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi evinde yakalandı - Son Dakika

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı şüphesiyle bulunduğu hastanenin izolasyon alanından kaçan kişi evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı şüphesiyle, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesinde 2 gündür izolasyon alanında kontrol altında bekletilen U.Y'nin buradan kaçtığı ihbarı üzerine gidebileceği yerlere polis ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin merkez Seyhan ilçesindeki evine de giden ekipleri, U.Y'nin burada olduğunu tespit edince olay yerine 112 Sağlık ekiplerinin sevk edilmesini istedi. Bu sırada ekipler, şüphelinin kaçma ihtimaline karşın evin çevresinde önlem aldı.

Olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından U.Y, yeniden hastaneye götürüldü.