Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da hastaneden iki refakatçinin cep telefonu ile çantasını çaldıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi gören yakınlarına refakat eden İbrahim A'nın (37) cep telefonu, Bağdat D'nin (21) de 120 lira ile kredi kartının bulunduğu çantası çalındı.

İki kişinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıklarla ilgili araştırma başlattı.

Ekip, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinden kolu sargılı kişinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Kimliği tespit edilen zanlı Ali Ç. (20) ile olaya karıştıkları öne sürülen arkadaşları İsmail T. (21) ve Muhammet Burak Ç. (24) yapılan çalışmayla yakalandı.

Mağdurun kredi kartıyla alışveriş yapmışlar

Şüpheli Ali Ç'nin Bağdat D'ye ait kredi kartının temassız özelliğini kullanarak diğer iki zanlıyla marketlerden 936 liralık alışveriş yaptığı tespit edildi. Hırsızlık zanlılarının marketten kredi kartıyla alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan İsmail T, görüntü alan gazetecilere "Ben bir şey yapmadım. Gördüğünüz üzere birazdan adliyeden de tahliye olacağım. Adalet yerini bulacak." diyerek kendisini savundu.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail T. ile iki arkadaşı tutuklandı.

Öte yandan İsmail T, 8 Ekim 2017'de okuldan elektronik eşya çalınması olayına da karışmış ve çalıntı eşyadan bazılarını evine götürmesi üzerine durumu fark eden babasının polise ihbarda bulunmasının ardından iki hırsızlık zanlısıyla yakalanıp tutuklanmıştı. Şüpheli İsmail T, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail T'nin iki kişiyle okuldan hırsızlık yapması da güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.