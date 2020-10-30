Hastanenin otoparkındaki otomobilden bilgisayar çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hastanenin otoparkındaki otomobilden bilgisayar çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Adana'da hastanenin otoparkındaki doktora ait otomobilden dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Adana'da hastanenin otoparkındaki doktora ait otomobilden dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki özel hastanede görevli doktor M.Z.T'ye ait otomobilden, otoparkta bulunduğu sırada camı kırılarak içindeki dizüstü bilgisayar çalındı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan ekip, iki hırsızlık şüphelisinin Murat G. ve Fırat K. olduğunu belirledi. Polis, zanlıları merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gözaltına aldı, çalınan bilgisayarı doktor M.Z.T'ye teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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