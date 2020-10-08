Havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Sivil ekip ve trafik polislerinin uygulamasında, standart dışı egzoz ve ses sistemiyle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 107 sürücüye para cezası kesildi, eksikleri belirlenen 23 araç trafikten men edildi.

Adana 'da, havadan ve karadan yapılan trafik denetiminde çeşitli ihlalleri tespit edilen 169 sürücüye para cezası uygulandı.

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