Adana'da havadan ve karadan trafik denetimi - Son Dakika

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu ve D 400 kara yolunda, kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edilip kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Adana 'da trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

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