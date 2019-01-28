Son Dakika Haberleri: Adana'da Havadan ve Karadan Uyuşturucu Denetimleri

Adana'da Havadan ve Karadan Uyuşturucu Denetimleri

1 saat önce

Adana'da polis ekipleri havadan ve karadan gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da Havadan ve Karadan Uyuşturucu Denetimleri, System.String[]
Adana'da polis ekipleri havadan ve karadan gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yaptı.

Ekiplerin iş yerleri ve parklarda yaptığı denetimleri Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da helikopterle havadan takip etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği uygulamada ekipler şüpheli gördükleri araçları durdurup eğitimli köpeklerle aradı.

Polis ekipleri, Çamlıbel Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde 25 bin 849 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Serinevler Mahallesi'nde ise iki şüphelinin çantasında 6 kilogram esrar bulundu. 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

Yakalanan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa
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