Adana'da Havadan ve Karadan Uyuşturucu Denetimleri
1 saat önce
Adana'da polis ekipleri havadan ve karadan gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana
'da polis ekipleri havadan ve karadan gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, merkez Yüreğir
ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yaptı.
Ekiplerin iş yerleri ve parklarda yaptığı denetimleri Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
da helikopterle havadan takip etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği uygulamada ekipler şüpheli gördükleri araçları durdurup eğitimli köpeklerle aradı. Polis
ekipleri, Çamlıbel
Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde 25 bin 849 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Serinevler Mahallesi'nde ise iki şüphelinin çantasında 6 kilogram esrar bulundu. 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.
Yakalanan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:15 Kaynak: AA
Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bakan Soylu'nun Açıkladığı Film Gibi Uyuşturucu Operasyonunun Detayları (2)
Dilenci Çocuklar Bahşiş Alamayınca Gelin Arabasının Camını Kırdı