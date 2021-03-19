Adana'da hayali asker olmak olan zihinsel engelli kızı İlçe Jandarma Komutanı ziyaret etti - Son Dakika

Adana'da hayali asker olmak olan zihinsel engelli kızı İlçe Jandarma Komutanı ziyaret etti
19.03.2021 15:51
Kozan ilçesinde hayali asker olabilmek olan 20 yaşındaki zihinsel engelli kızı evinde ziyaret eden İlçe Jandarma Komutanı genç kıza askeri kamuflaj giydirdi, hatıra fotoğrafı çektirtti.
Kozan ilçesinde hayali asker olabilmek olan 20 yaşındaki zihinsel engelli kızı evinde ziyaret eden İlçe Jandarma Komutanı genç kıza askeri kamuflaj giydirdi, hatıra fotoğrafı çektirtti.
Zihinsel engelli Elif Şahin'in asker olma hayalini öğrenen İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, genç kızı Hacılar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Anacık'ın getirdiği askeri kamuflajı giyen Şahin, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Son Dakika THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var