Adana'da Hayvan Kurtarma Operasyonları

Adana'da su giderine başı sıkışan kedi ile baraj kapaklarından düşmek üzere olan martı için itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması yapıldı.

Adana'da su giderine başı sıkışan kedi ile baraj kapaklarından düşmek üzere olan martı için itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması yapıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bir evin duvarındaki su gideri deliğine bir kedinin başının sıkıştığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi.



Ekipler, deliğin çevresini murç ve çekiçle büyüterek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.



Öte yandan merkez Seyhan ilçesinde eski barajın kapaklarında su üstünde akıntıya kapılarak kapaklardan düşmek üzere olan bitkin haldeki martıya da ekipler müdahale etti.



Ekipler, uzun hayvan tasmalarıyla martıyı suyun yüzeyinden aldı.

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