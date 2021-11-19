Adana'da hayvanseverlerden Büyükşehir Belediyesine protesto - Son Dakika

Adana'da hayvanseverler, sokak hayvanlarına destekte bulunmadığını iddia ettiği Büyükşehir Belediyesini protesto etti.

Hayvanseverler, Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak slogan attı.

Hayvanların Yaşam Hakkı Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, burada yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının kontrolsüz bir şekilde çoğaldığını, aç ve hasta olarak yaşam mücadelesi verdiğini öne sürdü.

Vatandaşların bu durumdan şikayetçi olduğunu belirten Çıtırık, şöyle devam etti:

"Bunun bir tek çözümü var, kısırlaştırma. Ne Seyhan Belediye Başkanlığı sürecinde ne de Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde sayın Zeydan Karalar kısırlaştırmayı asla kabul etmedi. Seyhan Belediyesi'nde hiç kısırlaştırma yapmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı olunca aylarca kısırlaştırmayı durdurdu. Dediğim gibi hayvanlar perişan, vatandaş muzdarip. Birincisi kısırlaştırma istedik. Zeydan Karalar'dan ikinci talebimiz bu hayvanların aç bırakılmamasıydı. Çok masum bir istek yapılmadı, özellikle yapılmadı, hala da yapılmıyor. Sokaklardaki aç, perişan, gariban hayvanların doyurulmasını istedik. Onlara bakma savaşı veren mağdur durumdaki gönüllere destek istedik. Bu iki masum istek Zeydan Karalar tarafından yapılmadı."

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım da hayvanların yaşam hakkını önemsemeyen bir belediye yönetimiyle karşı karşıya olduklarını aktardı.

Avukat Yusuf Uğur Öztürk, bir önceki belediye başkanı tarafından projelendirilen hayvan barınağının Zeydan Karalar tarafından açıldığını hatırlattı.

Karalar'ın açılışta, böyle bir hizmeti açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini belirten Öztürk, bugün yapılan uygulamaların Başkan Karalar'ın önceki açıklamalarıyla çeliştiğini kaydetti.