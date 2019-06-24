Son Dakika Haberleri: Adana'da, HDP Gençlik Meclisi üyeleri adliyede
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Adana'da, HDP Gençlik Meclisi üyeleri adliyede

1 saat önce

ADANA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Gençlik Meclisi üyesi, 8'i kadın, 7'si çocuk 34 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana'da, HDP Gençlik Meclisi üyeleri adliyede, System.String[]
ADANA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Gençlik Meclisi üyesi, 8'i kadın, 7'si çocuk 34 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de terör örgütü PKK adına sokak eylemi yapan kişilere yönelik 17 Haziran'da şafak operasyonu düzenledi. Polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılar ile saldırdığı öne sürülen 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Operasyon anları ise havadan görüntülendi. Evlere giren polisler, 8'i kadın, 7'si çocuk 34 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; patlayıcı madde, çok sayıda ateşleme fitili, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, HDP'ye bağlı Gençlik Meclisi'nin üyeleri oldukları belirlenirken, sokak eylemi düzenleyerek, polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları iddia edildi. Emniyete sorguları tamamlanan 18 yaşından küçük 7 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi; 8'i kadın 27 kişi ise adliyeye sevk edildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:51 Kaynak: DHA
Adana, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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