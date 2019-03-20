Adana'da Hdp'ye PKK Operasyonu
54 dakika önce
Adana polisi bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen HDP Adana il yönetimine yönelik operasyon yaparak aralarında il eş başkanının da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.
Adana
polisi bölücü terör örgütü PKK
ile bağlantılı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen HDP
Adana il yönetimine yönelik operasyon yaparak aralarında il eş başkanının da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için şafak vakti operasyon başlattı. Evlere özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP İl Eş başkanı Gülseren Turhan, eski HDP İl Eş başkanı Hüseyin B.'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Zanlılar daha sonrada emniyete götürülerek sorguya alındı.
Bu arada polis HDP İl Başkanlığı ve HDP Seyhan
İlçe Başkanlığı binalarına da girip arama başlattı. Parti binalarındaki aramalar devam ediyor.
Gözaltına alınan zanlıların bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülüyor. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:26 Kaynak: İHA
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