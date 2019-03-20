Son Dakika Haberleri: Adana'da Hdp'ye PKK Operasyonu

Adana'da Hdp'ye PKK Operasyonu

54 dakika önce

Adana polisi bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen HDP Adana il yönetimine yönelik operasyon yaparak aralarında il eş başkanının da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da Hdp'ye PKK Operasyonu, System.String[]
Adana polisi bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen HDP Adana il yönetimine yönelik operasyon yaparak aralarında il eş başkanının da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için şafak vakti operasyon başlattı. Evlere özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP İl Eş başkanı Gülseren Turhan, eski HDP İl Eş başkanı Hüseyin B.'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Zanlılar daha sonrada emniyete götürülerek sorguya alındı.

Bu arada polis HDP İl Başkanlığı ve HDP Seyhan İlçe Başkanlığı binalarına da girip arama başlattı. Parti binalarındaki aramalar devam ediyor.

Gözaltına alınan zanlıların bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülüyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

PKK, Adana, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, HDP ile İttifak İddialarına Son Noktayı Koydu Eşiyle İlişki Yaşayan Kişiyi Başına Taşla Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 09:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Hdp'ye PKK Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]