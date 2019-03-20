Adana'da Hdp'ye Terör Operasyon: 12 Gözaltı
1 saat önce
ADANA'da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen HDP üyelerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da aralarında olduğu 12 kişi gözaltına aldı.
ADANA'da terör örgütü PKK
ile bağlantılı olduğu, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen HDP
üyelerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da aralarında olduğu 12 kişi gözaltına aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen terör örgütü PKK yönelik soruşturması kapsamında aralarında örgütle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM
) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı verilen şüphelilerin yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat, KOM, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda bazı evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
İL VE İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA
Öte yandan HDP İl Başkanlığı ve Seyhan
İlçe Başkanlığı önünde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleriyle geniş güvenlik önlemi alındı. İl ve ilçe binasına giren ekipler, arama çalışmasına devam ediyor. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:50 Kaynak: DHA
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