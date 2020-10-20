Adana'da hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık - Son Dakika

Adana'da hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık

20.10.2020 09:45
Adana'da hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medya platformu üzerinden büyük firma ve süpermarket isimlerini kullanarak hediye çeki vermek vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medya platformu üzerinden büyük firma ve süpermarket isimlerini kullanarak hediye çeki vermek vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Kozan ilçesinde ikamet eden S.G. isimli mağdurun sosyal medya hesabı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ele geçirilerek, hesapta arkadaş olarak ekli bulunan diğer kişilerle iletişime geçti. Şüphelilerin, arkadaş olarak ekli kişilerin güvenini kazanarak hediye çeki verileceğinden bahisle kredi kartı bilgilerine ve telefon numaralarına ulaşıldığı, aynı zamanda telefon numaralarına gelen mesajları mağdurun onaylamasını sağlayarak, mağdur adına yapılan alışverişlerin kredi kartı ve cep telefonları faturasına yansıtılması yoluyla dolandırıldığını bildirmesi üzerine, olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırma neticesinde; paranın çekildiği banka, iletişim firması ile alışverişin yapıldığı yurt içi ve yurt dışı internet siteleriyle yazışmalar yapılmış, yapılan tüm araştırmalar sonucunda S.G. isimli mağdurun Instagram hesabını ele geçiren ve mağduru dolandıran 2 şüphelinin ip/port bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldı.

Adana Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelilerin büyük firma ve süpermarket isimlerini kullanarak hediye çeki vermek vaadiyle sosyal medya platformları üzerinden bu tür dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, vatandaşların mağdur olmaması için sosyal medya üzerinden kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri ve iletişim bilgilerinin paylaşılmaması, sosyal medya hesaplarından gelen kaynağı belli olmayan linkleri tıklamaması ve sosyal medya hesabının güvenli olarak kullanılması için hesaba ait tüm güvenlik işlemlerinin yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir" denildi. - ADANA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık - Son Dakika

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