Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında, aranan 43 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında, aranan 43 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında, aranan 43 kişi yakalandı

6 saat önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 738 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında, aranan 43 kişi yakalandı, System.String[]

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 738 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen helikopter destekli uygulamada 738 polisten oluşan ekipler, 3 bin 272 araçta inceleme yapıp, 9 bin 287 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 43 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile 28,5 gram esrar ele geçirildi.

Uygulamada, 111 araç sürücüsüne 66 bin 300 lira para cezası uygulandı, 17 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklete el konuldu.

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Geçtiğimiz yıl Kuzey Irak'ta gazi olan Nihat Kara, İdlib'de şehit oldu
Son dakika: İdlib'de 33 şehit vermemizin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin lideri ile görüşecek Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:49:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında, aranan 43 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]