Adana'da helikopter destekli "güven ve huzur uygulaması" yapıldı - Son Dakika

Adana'da helikopter destekli "güven ve huzur uygulaması" yapıldı

Adana'da, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı "güven ve huzur uygulaması" yapıldı.

Adana'da, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı "güven ve huzur uygulaması" yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra polis helikopterinin ve narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada, araçlar ve yayalar durdurularak kontrol yapıldı.

Polisler araçları narkotik köpekleri eşliğinde ararken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Uygulamada 10 bin 161 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılırken, kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 42 şüpheli gözaltına alındı.

5 bin 774 aracın da kontrol edildiği uygulamada 20 araç trafikten men edilirken, çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet de ele geçirildi. 91 sürücüye ise toplam 67 bin 770 lira ceza uygulandı.

261 umuma açık iş yerinin de denetlendiği uygulamada, 19 işletmeye toplam 28 bin 970 lira idari para cezası kesildi.

Araç ve iş yerlerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 48 fişek, 28 gram sentetik uyuşturucu, 153 kök Hint keneviri, 5 dolu kartuş, 3 kesici alet, 5 uyuşturucu hap ile 18 gram esrar ele geçirildi.

2 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereği 1800 lira para cezası uygulandı.

Huzur, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 01:28 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da helikopter destekli 'güven ve huzur uygulaması' yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

17:59 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:06 Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
20:47
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
20:38
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
20:36
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
20:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 07:45:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da helikopter destekli "güven ve huzur uygulaması" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]