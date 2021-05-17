Adana'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Adana'da "tam kapanma" sonrası helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, "kademeli normalleşme" döneminin başlamasının ardından Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu ve Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çıkışında, yolcu taşıyan otobüslerde ve diğer araçlarda denetim yaptı.

Yolcu otobüslerini durduran ekipler, kurallara ilişkin kontrol yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

TAG Otoyolu'nun il sınırlarındaki kısmında uçuş yapan polis helikopteri ise kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Polis, söz konusu sürücülere ceza uyguladı.