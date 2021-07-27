Adana'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Adana'da, Kurban Bayramı sonrasında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı.
Kural ihlali yapan sürücüler, helikopterle tespit edilip kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.
Otoyol üzerindeki çıkışları geçen 2 sürücünün, emniyet şeridinden araçlarıyla ters yönde ilerlemesi helikopter kamerasına yansıdı.
Ters yönde ilerleyen sürücülere, ihlalleri nedeniyle 1627'şer lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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