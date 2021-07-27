Adana'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Adana'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Adana'da, Kurban Bayramı sonrasında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Adana'da, Kurban Bayramı sonrasında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı. Kural ihlali yapan sürücüler, helikopterle tespit edilip kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Otoyol üzerindeki çıkışları geçen 2 sürücünün, emniyet şeridinden araçlarıyla ters yönde ilerlemesi helikopter kamerasına yansıdı. Ters yönde ilerleyen sürücülere, ihlalleri nedeniyle 1627'şer lira ceza uygulandı.

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