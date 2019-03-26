Son Dakika Haberleri: Adana'da Helikopterli Trafik Uygulaması

Adana'da Helikopterli Trafik Uygulaması

1 saat önce

Adana'da, jandarma ekiplerince helikopter desteğiyle trafik uygulaması yapıldı.

Adana'da Helikopterli Trafik Uygulaması, System.String[]
Adana'da, jandarma ekiplerince helikopter desteğiyle trafik uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, 4 noktada trafik uygulaması yaptı.

Helikopterle, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçlar, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.

Araçlar, uygulama noktalarında durdurularak cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada, trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 13 sürücüye 8 bin 800 lira cezai işlem uygulandı. Eksikleri tespit edilen 4 araç ise trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Helikopter, Jandarma, Adana, Güncel
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