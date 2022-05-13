Adana'da Hemşireler Haftası kutlandı - Son Dakika
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Adana'da Hemşireler Haftası kutlandı

13.05.2022 15:48
Adana'da Hemşireler Haftası kutlandı

Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nde Hemşireler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nde Hemşireler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Başhekim Uzm. Dr. Akif Küçükcan, etkinlikte yaptığı konuşmada, hemşirelerin din, dil, ırk ayrımı gözetmeden sağlık ilkelerini benimseyen ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinde etkin rol oynayan fedakar bir meslek grubu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Huriye Sevim Akbıyık da hastanede görev yapan tüm personelin kıymetli olduğunu ve hemşirelerin de bu zincirin önemli bir halkası olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından hastanede görevli hemşireler tarafından mesleki sunumlar gerçekleştirildi, meslekte 25 yılı geçirmiş hemşirelere çalışmalarından ötürü plaket verildi.

Programa Kamu Hastaneler Birliği Başkanı Yücel Çomu, Başkan Yardımcısı Nigar Dal ve hastane personeli katıldı.

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Kaynak: AA

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