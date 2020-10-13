'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor' - Son Dakika

'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'

13.10.2020 08:19
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor', System.String[]

ADANA Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, kentte her yıl 5 ton atık ilacın toplandığını, bunların Ankara'daki özel tesiste imha edildiğini kaydetti.

ADANA Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, kentte her yıl 5 ton atık ilacın toplandığını, bunların Ankara'daki özel tesiste imha edildiğini kaydetti. Bu atık ilaçların milli servet olduğuna dikkat çeken Yalbuzdağ, eczanelere atık ilaç kutuları yerleştirerek 20 tona yakın ilaç toplamayı hedeflediklerini belirtti.

Hiç kullanılmadan ya da bir iki tane kullanılıp iyileştirdiğini düşünerek çöpe atılan ilaçlar, kimyasal olarak toprak ve suya karışmasıyla halk sağlığını tehdit ediyor. Oda olarak yaptıkları çalışmalarda her yıl 3 ile 4 ton arasında evlerden, 1 ton da eczanelerden atık ilaç topladıklarını açıklayan Adana Eczacı Odası Başkan Mürsel Yalbuzdağ, "Bunların yaklaşık yüzde 50'si hiç kullanılmadan, yaklaşık yüzde 25'inin ise bir ya da iki tane kullanılarak çöpe atıldığına şahit oluyoruz" dedi.

'İLAÇLARIN DOĞRU KULLANIMI ÖNEMLİ'Doğru ilaç kullanımı konusunda vatandaşı uyaran Yalbuzdağ, çöpe atılan ilaçların milli servet olduğuna vurgu yaparak, "Biz bunların parasını ödüyoruz, kurum ödüyor, devlet ödüyor. O yüzden de kullanılmayacak ilaçların yazdırılmaması, alınmaması, yazdırılan ve alınan ilaçların da muhakkak uygun sürede kullanılması gerekiyor. Kullanılmayan her ilaç, bizim milli servetimiz. Vatandaşlara tavsiyemiz; ilaçlarını mutlaka kendilerine doktorunun ve eczacısının tarif ettiği şekilde kullanmaları, uygun zamanda bitirmeleri ve tedaviden gerçek verimi almalarıdır" diye konuştu.PROJE İLE 20 TON ATIK İLAÇ TOPLANMASI HEDEFLENİYORÇöpe atılan ilaçların toprağa suya karıştığında ciddi bir kimyasal tehlike oluşturduğunu hatırlatan Başkan Yalbuzdağ, evlerdeki atık ilaçların toplanmasına yönelik belediyeler ile proje hazırlığında olduklarını belirtti. Yalbuzdağ, "Geniş bir duyuru yaptığımızda 20 tona kadar atık ilaç toplanacağını tahmin ediyoruz. Eczanelerde atık ilaç kutuları oluşturup bunu da halkımıza duyurarak evlerdeki atık ilaçların uygun şekilde Ankara'da tesislerde imha edilmesini sağlayacağız" dedi.KULLANILMAYAN İLAÇLAR, PROJE SONRASI DAHA AZ REÇETE EDİLECEK

Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Fatma Tuğçe Dalkır ise eczanelere atık ilaç kutularının yerleştirilmesinin çeşitli avantajları olacağının altını çizerek, şöyle konuştu: "Belediyelerin evlerdeki atık ilaçların toplanması ile ilgili sorumluluğu var. Biz de bu projeyle ne kadar, hangi miktarda, hangi tür ilaçtan atıklar olduğunu, hangi tür ilaçların fazladan evlere ulaştığını ve kullanılmadan atıldığını ortaya çıkarmış olacağız. Böylece bu ilaçların daha az reçete edilmesini sağlamış olacağız."


'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'

Ankara, Milli, Adana, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor' - Son Dakika

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