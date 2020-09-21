Adana'da "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce, Avrupa Hareketlilik Haftası geniş katılımlı etkinliklerle kutlandı.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın bir çok noktasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nca sürdürülebilir bir çevre ve gelecek için kentimizde bisiklet kullanan vatandaşlarla ve koşu grupları ile birlikte "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" teması kapsamında Atatürk Parkı'nda başlayıp kentin farklı noktalarından geçerek Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda son bulan farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe bisiklet grupları ve bisiklet kullanan vatandaşların oluşturduğu kalabalık kortej grupları katıldı. Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda koşu grupları ile buluşan bisiklet tutkunları burada Adana Büyükşehir Belediyesi'nin uzman spor eğitmenleri ile fitness, zumba gibi hareketli aktiviteler gerçekleştirirken müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdiler. - ADANA