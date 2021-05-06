Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke Saimbeyli kara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

Trafiğe kapanan yolu açmak için bölgeye Feke Belediyesine ait iş makineleri ve ekipler sevk edildi.

Adana 'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Feke Saimbeyli kara yolu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı

Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor

Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var